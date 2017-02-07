菅義偉：川普邀安倍赴佛羅里達別墅

共同社7日報導，日本官房長官菅義偉7日在記者會上透露，日美領袖會談後，美國總統川普將邀請日本首相安倍晉三首相前往佛羅里達別墅。從構築領袖之間個人關係的意義上講，將成為一次非常具有意義的機會。

(旺報)