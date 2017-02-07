《FOCUS》滿千集 方念華有感收視成長

方念華今慶祝節目滿1000集。（TVBS提供）

方念華與《FOCUS全球新聞》製作團隊。（TVBS提供）

TVBS《FOCUS全球新聞》播出已滿4年，7日慶祝邁入1000集，主持人方念華感謝全國觀眾的支持與鼓勵，回想當初臨時受命接下主持棒，收視從近乎零的0.13，到最近能衝到0.72，收視成長顯著，讓方念華相當欣慰。

全時段國際新聞並不好做，方念華接下這辛苦的任務，一點一滴耕耘，《FOCUS全球新聞》收視有感成長，破除了「國際新聞沒人要看」的迷思，有觀眾留言鼓勵團隊：「感謝台灣能有這樣優質的新聞節目，如果沒有《FOCUS》，我應該會得憂鬱症吧！」常駐上海的台灣觀眾留言：「謝謝《FOCUS》，讓我不管在哪裡都可以透過華文看到世界。」

除了對觀眾的影響，方念華來說，在這些新聞中，如閱讀般，也能發現一些「words of wisdom」從新聞中能得到一些智慧，就能讓方念華感覺工作值得了。

《FOCUS全球新聞》周一至周五晚間18:30~20:00，TVBS 56頻道播出。

(中時)