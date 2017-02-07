穀類紅寶石台灣藜　試種成功並研發多元食品

徐錦堂（左）首度在公館南河試種台灣藜成功，合作農場副總鄭世政一起慶豐收。（陳慶居攝）

公館鄉長曾美露將協助推廣種植面積，並打造彩虹花田與公路。（陳慶居攝）

台灣藜收成階段有五顏六色的藜穗，點綴農村繽紛美景。（陳慶居攝）

台灣藜為高經濟作物也是穀類紅寶石，新研發的紅藜飲品和食物都受歡迎。（陳慶居攝）

台灣藜種植到採收過程，幾乎全仰賴人工，農友面臨較大的考驗。（陳慶居攝）

台灣藜是台灣原生種植物，原從事環保工程的徐錦堂，去年10月首次在公館南河村試種，已陸續進入採收期，飽實的藜穗五顏六色，農田有如彩虹般的花田，為農村增添繽紛美景。徐錦堂收成的紅藜有契作通路沒問題，他更與友人著手研發多元飲料和食品，口碑不錯。

專家學者研究，台灣藜富含澱粉酵素而被用來當作釀製小米酒的酒麴原料，是原住民上百年來的傳統作物，另證實其營養價值高，蛋白質含量不遜於牛肉，鈣、鎂、鉀及膳食纖維都高於一般五穀雜糧，被譽為榖類的紅寶石。

徐錦堂因緣際會接觸到台灣藜，他看中公館南河山區又沒有工業和農藥汙染，去年10月承租1甲地並以有機無毒的生態管理，試種了1甲的紅藜，藜穗飽熟下垂開始採收。他昨天和合作農場副總鄭世政及公館鄉長曾美露，一起在田間慶豐收，曾美露還分享紅藜飯表示相挺，將協助在南、北河地區逐步推廣。

農場副總鄭世政表示，農場和種植台灣藜的農友有契作關係，價格和銷路都不成問題，一般而言，經過脫殼、篩選及安全檢測的紅藜，每公斤市價上千元，屬高經濟作物，其利潤也高於水稻等作物，苗栗縣尤其是公館鄉，將是推廣重點地區。

徐錦堂最近更與友人合作，研發紅藜水、紅藜飯、餅乾、麵條和麵包，假日擺攤試賣，消費者目光很快被戴紅藜頭飾的老闆娘吸引，對幾種頗夯的產品口碑也不錯。不過，採收過程幾乎全仰賴手工，在農村人力老化又不足下，是一大考驗。

鄉長曾美露說，樂觀這項優質作物在公館地區推廣，未來更希望藉其五顏六色的藜穗，打造彩虹花田甚至五彩公路。

(中時)