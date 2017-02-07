受祝福的新生兒 佳冬百年新丁祭開跑
每年農曆正月初10，屏東縣佳冬鄉佳冬村、六根村客家人就開始忙碌準備「新丁祭」，搭建拜新丁要用「福廠」，今年則有28名新丁，在今日由從清朝光緒年間流傳至今，擁有100多年歷史的客家祈福儀式，為他們送上祝福。
佳冬鄉文史協會理事長楊景謀表示，由於早期農業社會將男丁視為極重要的勞動力來源，加上早期因戰亂男丁淡薄，因此為求保庇新生的男孩平安健康長大，每年農曆正月12日「拜新丁」的慶典，都會準備福杉蓋成「福廠」，象徵客庄薪火相傳，亦庇祐新生命成長。
楊景謀說，今年共28名男丁參與佳冬及下六根村莊的「作福拜新丁」儀式，元宵前1年出生的新丁，家族會準備1盆新丁餅、1對酒到福廠迎伯公、天神，隔天中午再分送新丁餅給親朋好友沾喜氣，1960年甚至達到105名新丁，場面熱鬧無比。
在六根村出生的37歲李先生說，雖已舉家定居在高雄，但為尋根，今特地帶著去年4月出生的第1胎男丁返鄉「拜新丁」，也希望未來孩子也能繼續傳承，帶著兒子回來。
成功大學教授方世杰表示，中山大學與成大申請科技部大學與地方政府合作「佳冬鄉活的博物館」計畫，協助挖掘、推廣與包裝地方特色，將大學轉型成地方政府的智庫，今年首次與佳冬新丁祭結合，效果超乎預期，到場人數超過800人，較去年成長近4倍。
(中時)
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