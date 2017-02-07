林宥嘉婚宴進度只到喜餅 寶寶名想叫這些

沉浸新婚幸福感的歌手林宥嘉與老婆丁文琪已經登記結婚，但籌備婚宴進度只到「試吃喜餅」。今天首次嘗試親手製作中式喜餅外，還笑說未來生寶寶，可考慮叫林志穎、林憶蓮等。

林宥嘉今天出席奇華餅家金悅喜喜餅禮盒上市活動，臉上表情充滿新婚的喜悅，在活動中，林宥嘉親手嘗試做餅，空閒時還為做餅師傅唱歌，甚至做出「熊抱」浪漫舉動，遮不住自己滿滿的幸福感。

第一次親手做中式喜餅，林宥嘉很開心地說，其實還不錯，幫自己打了90分。看到奇華餅家送給自己跟老婆丁文琪的專屬中式喜餅餅模，林宥嘉第一個反應就是直呼「可愛」，而且上面還有自己招風耳的特徵，Q版的設計滿載喜氣跟福氣。

不過看著餅模，難免會想到藝人黃子佼。林宥嘉笑著說，有機會的話不知道能不能把餅模送給佼哥，引來現場笑聲不斷。

至於自己對丁文琪做過最浪漫的事，林宥嘉想了想說，好像大家都說「最浪漫的事情是陪伴」，以後還有機會再努力看看；對於即將要到來的西洋情人節，林宥嘉很意外地想起，自己當天要工作，所以「就這樣吧！」

林宥嘉跟丁文琪去年底登記結婚，至今尚未舉辦婚宴，希望今年可以完成，不過他也說到，結婚真的有很多繁瑣的程序跟環節，正在趕進度中，目前進度就到「試吃喜餅」的階段。

如果確定婚期，林宥嘉說一定會告訴大家時間，雖然很多藝人最近都走海外婚禮風，應該還是傾向在台灣舉辦，畢竟結婚還是希望讓長輩開心；度蜜月可能今年來不及完成，地點也還沒決定。

至於何時生寶寶，林宥嘉說現在還沒有想法，可以先想想名字，開玩笑說姓林的好名字全被取光，兒子可以考慮叫林志穎、女兒叫林憶蓮。1060207

(中央社)