討論新台幣改版 高志鵬：不是吃飽太閒
民主進步黨籍立法委員高志鵬今天說，有許多人批評新台幣改版是浪費公帑，但他認為這本來就不是一夕之間要全面換新，唯一需要新增的成本只有製版費與設計費，不是吃飽太閒。
高志鵬下午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，許多人批評新台幣改版是浪費公帑，但其實紙鈔使用會耗損，流通量最高的百元與千元鈔，平均1年半至2年半就需回收銷毀，因此每年央行都會編列鈔券「折舊及攤提費用」預算，對紙鈔進行汰舊換新。
他指出，央行106年度預算編列新台幣38.9億元，屬於例行性支出，且鈔票改版本來就不是一夕之間全面換新，而是各面額逐年替換，唯一需要新增的成本只有製版費與設計費；若再加上廣邀民眾設計競圖，挪用既有預算1～2%來舉辦設計活動，應該不成問題。
高志鵬說，有民眾提到貨幣數位化是不可避免的國際趨勢，批評他要新台幣改版是「目光如豆」；但根據國際資料庫Statista調查，2015年新加坡、英國、瑞典等國電子支付比率皆超過50%，傳統貨幣使用率大幅下降，卻也都在2015年發行新的紙鈔。
他表示，難道新加坡、英國和瑞典「都是浪費公帑、吃飽太閒、罔顧虛擬貨幣發展的落後國家嗎？當然不是！」紙幣改版與金融科技發展是不衝突的，因為紙幣不只是購買力與銅臭味，也展現了國家的文化、美學、藝術與歷史，這對國家品牌的加值是無價的。
高志鵬說，新台幣改版茲事體大，不必急於一時，他尊重執政團隊的施政節奏，所以他的提案是要求未來新台幣改版時，能夠納入公民參與的機制，設計出讓國民自豪的紙鈔，「向世界展現出強大的設計力，提升台灣品牌形象，就是在拚經濟」。1060207
(中央社)
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