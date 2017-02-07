副教授斬師生戀 女學生索名牌包被判刑

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(中央社記者張榮祥台南7日電）國立大學1名副教授想要斬斷和女學生的戀情，卻遭對方騷擾及要求名牌包，否則向媒體投訴，副教授不堪其擾提告，台南地院判處女學生5個月徒刑及賠償新台幣3萬元，全案可上訴。

這名副教授2006年和女學生談起師生戀，後來提分手，引起女學生不滿及騷擾，副教授願送名牌包換取停止騷擾，未料女學生要求10個名牌包，被副教授拒絕，女學生接著要副教授付30萬元，否則要把此事向媒體投訴。

副教授不堪其擾，提出告訴，女學生否認恐嚇取財，台南地院判處女學生5個月徒刑及要賠償3萬元給副教授，全案可上訴。1060207

(中央社)