面對同志身分 AIT副處長：愛就是愛

美國在台協會（AIT）高雄分處副處長楚杰生今天透過影片，分享自己身為同志的心路歷程，他認為要誠實面對自己、愛自己，那都是自己的一部份，「人就是人，愛就是愛」。

楚杰生（Jason Chue）日前接受男同志新聞網站GagaTai專訪，分享自己身為同志的心路歷程，美國在台協會今天也在官方臉書粉絲團上分享這段影片。

楚杰生在影片中提到，他從小學起就發現自己的性取向與同齡男生不一樣，領悟到自己有一段不一樣的路要走。高中時父母發現了他是同志，第一反應是「這是不是病？有沒有什麼我們可以矯正的？」還送他去做心理諮商。好在醫生跟他談話後，對他父母說，他很好、心理健康，「剛好是同志而已。」

楚杰生表示，當別人問起他的婚姻狀況，他總是大方提及自己的同志身分，回答，「我現在單身，我是男同志，可以介紹人給我」、「我未婚，我是男同志。」因為這是一個很好的機會，可以讓這些人意識到社會上有不同的人存在，不是所有人都會跟異性結婚，而且他永遠都想誠實面對自己。

楚杰生說，這種自信與自在會隨著年齡而增長，他已有足夠的經驗知道自己是誰，但他學生時期時，對出櫃非常戰戰兢兢，相信現在的非異性戀族群（LGBT）青少年，跟他當年一樣經歷許多掙扎，「我希望他們知道黑暗褪去後總有光明，一切都會越來越好」。

楚杰生在影片最後對同志朋友說，「我想告訴大家要堅強、要愛自己，因為這些事沒有人可以幫你做到。不管你是女同、男同、雙性戀、跨性別、雙性人，那都是你和我身分的一部分。用中文說的話就是，人就是人，愛就是愛，就是這樣。」

楚杰生生長於美國紐約市，具有心理學與語言學學士學位，以及哥倫比亞法學院法學博士學位，通曉中文、西班牙文、土耳其文、葡萄牙文、法文和德文。

楚杰生2014年7月就任美國在台協會高雄分處副處長，並擔任經濟組暨領事組組長。在此之前，曾是專司商業訴訟的執業律師，後加入美國國務院，任職於國際組織事務局聯合國政治事務處，並曾派駐賽普勒與委內瑞拉。1060207

(中央社)