韓國瑜：選舉可以光明磊落輸 不要骯髒的贏

▲北農總經理韓國瑜在埔里鎮語重心長的表示，國民黨要開大門走大路，做該做的事；選舉可光明磊落的輸，絕不可骯髒的贏。（楊樹煌攝）

▲韓國瑜〈右〉在埔里鎮與南投縣7大農會總幹事座談，並逐一與埔里鎮何世鴻〈左〉等各總幹事合影，一切盡在不言中。（楊樹煌攝）

有意參選國民黨主席的北農總經理韓國瑜，今（7）日在埔里鎮農會接受媒體採訪時，語重心長的表示，國民黨要開大門走大路，做該做的事，重要的是，未來要帶領黨員走怎樣的道路、扮演好怎樣的角色，而不是靠拉人頭黨員像老鼠會般去當黨主席，他強調，選舉可以光明磊落的輸，絕不要骯髒的贏，否則縱然當選，那榮譽又在那裡？

韓國瑜今天在接受媒體採訪時，提到國民黨改革的希望在那裡？他說，所有黨主席參選人都應緊記在心，現在的國民黨已是在野黨、是落魄的貴族，要將所有過去一切統統改變掉，開大門走大路，做該做的事，不應迷戀過去，要重新恢復純樸的苦行僧的精神，帶領藍軍往前衝才對。

對於人頭黨員的事，韓國瑜說，藍軍應深切的體認，黨主席選舉門檻應放寬或廢除，才是國民黨改革的第一個試金石，他說，不然人頭黨員像老鼠會、成幾何式的爆增，當黨主席要拉人頭、給人觀感太差，欠樁腳人情，何時才可以還？這樣國民黨如何振作？如何復興？改革希望在那裡？當選的榮譽又在那？

(中時)