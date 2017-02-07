HBL淡商再慘敗 陳美莉教勝負之外的事

在HBL女甲尋求衛冕的淡商今天以48比68不敵永仁，又是超過20分的大差距輸球，陷入空前挫敗，但教練陳美莉趁機教育學生，輸贏不是第一，鼓勵球員盡力就好。

105學年高中籃球聯賽（HBL）女甲級8強賽正在進行，淡水商工本季尋求3連霸、隊史第10冠，但這支傳統勁旅卻在8強賽受到傷兵影響，前2戰分別以49比95輸給普門高中、47比68敗給滬江高中，加上今天，連續的以超過20分的大比分差落敗。

「從來沒遇過這樣情況，我也是在學習，勇敢面對。」在淡商執教超過20年的陳美莉坦言，儘管心裡不舒服，但還是要帶著小朋友向前衝。

陳美莉表示，如果球員是40分的水準，就不可能要她們表現到100分，這段低潮期間，她勉勵學生，輸贏不是第一順位，而是盡力就好。

淡商上一次沒有晉級4強是在101學年，當時獲得第5名，而本季淡商晉級4強之路更是布滿荊棘。

「8強當中我們是調整最差的」，陳美莉一肩扛起所有責任，她表示，球隊表現總是會有起伏，沒有永遠都在高峰，希望能以「V」字型從谷底反彈，而不是「U」字型，在低潮時間不要太長。1060207

(中央社)