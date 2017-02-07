扶輪公益網結盟新北 朱立倫：積善積福
台灣扶輪公益網今天與新北市「幸福滿屋實物銀行」結盟，透過手機APP集結扶輪社友，協助媒合弱勢家庭所需資源。
市長朱立倫今天特別到場頒發感謝狀給由國際扶輪社3490地區、3480地區、3520地區共同組織的「台灣扶輪公益網」，，呼籲社會各界在金雞年「積善積福」，提供民眾更多最好的服務。
扶輪社3480地區總監廖文達說，身為室內設計師的社友林沂潔，每接到新案，便將業主不需要的二手物資公告在公益網站，供免費索取，數月來，捐贈已超過新台幣80萬元。
扶輪社3490地區總監謝木土介紹顏鴻順醫師，號召多家診所幫公益網關懷卡友看診不收掛號費，更捐贈多項辦公傢具，二手電腦。
顏鴻順說，他也是公益網初期的共同發起人之一，「將在公益的路上繼續向前。」
扶輪社3520地區主委林華明，推介捐贈數千條牙膏的東聖社社友陳忠任、及兩度罹癌又80歲創業的蘇蔡彩秋與大家分享捐贈心得。
朱立倫說，新北市的實物銀行從民國100年成立至今，已彙集社會各界愛心，超過10億元的資源；其中，也包括各地扶輪社的愛心。扶輪公益網與實物銀行的合作，不只考慮區域福利服務中心、福利據點及弱勢家庭的需求，更促進多元中小企業與社會工作的連結。
數年來社福團體及學校上網註冊有300多家，線上閱覽人數85萬人次。利用扶輪社跨地區的資源整合，拉開更廣的陣線聯盟，讓弱勢、社福團體可以透過公益網平台，造福改變成真。扶輪公益網（www.17rcn.orgy）1060207
(中央社)
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