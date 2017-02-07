澎空軍基地平安米龜 官兵求平安
澎湖元宵乞龜傳統習俗，空軍馬公基地也在今天推出「福龜祈安，歡慶元宵」活動，讓官兵在值勤戰備同時，也可歡度與感受元宵佳節氣氛，瞭解菊島這獨特的龜祭文化。
「乞龜祈福」是澎湖元宵節最傳統古老習俗之一，空軍馬基隊由政戰處長方嘉祥策辦乞龜祈福活動，還親自堆疊一隻200斤平安米龜，展示在基地行政大樓，讓官兵祈福。
空軍馬基隊長彭玉家今天帶領留守官兵一起祈福，並為平安龜點燈，祈求國泰民安、風調雨順及隊運昌隆，也祈福澎湖所有鄉親樂業安康。
彭玉家表示，澎湖的乞龜文化淵源已有150年以上的歷史，今年配合元宵節慶製作平安米龜祈福及祈求部隊平安，同時藉由這傳統的習俗，讓官兵招來福氣與平安；另外，隊部在10日上午舉辦乞龜活動，準備肪片龜、果凍龜、金錢龜與石龜開放基地官兵擲筊乞求，體驗一個充實又美好的民俗感動。1060207
(中央社)
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