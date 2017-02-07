高雄疑似發生虐狗事件 幼犬頭遭塞進水溝
高雄市橋頭區橋新六路與新南二街荒地廣場，發生疑似凌虐幼犬案件，民眾緊急向市府動物保護處求援。動保處表示，該區陸續傳有幼犬受虐事情，除懸掛紅布條及標語宣導不要虐待動物外，也請陳情人及愛狗人士協助蒐證追查涉案人。
檢舉人賴小姐在臉書感嘆「在餵食區出現了變態虐待狂」，把1隻小幼犬頭部硬塞入排水溝洞裡，小狗發出哀嚎聲，引起注意才獲救。
另外把小黑放進水桶反蓋住，上面再用磚塊壓著，把小黑嚇的不敢出聲。還有1隻名叫蝴蝶的狗，臉部整個在泥土堆裡，研判應該是被悶死的。
賴小姐悲憤地說，受虐的都是「才兩個月大的孩子，有甚麼理由對牠們下如此重的毒手？」懇求愛狗人士幫忙安置或認養存活的3隻小狗。
動保處人員趕到現場查看，懸掛紅布條張貼標語，宣導不要虐待動物，除會請警方加強該區巡邏，同時亦請陳情人與當地愛媽協助提供相關證據供查。
動保處長徐榮彬表示，動物保護法第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」；違反者依同法第25條「故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處一年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣10萬元以上100萬元以下罰金」。呼籲民眾勿以身試法。
(中時)
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