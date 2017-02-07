高雄燈會大港西灣花火秀 11日交通管制
2017高雄燈會藝術節壓軸活動「大港西灣花火秀」11日跨夜登場，預估將湧入人潮，市府交通局觀光局呼籲民眾多搭乘大眾運輸系統前往觀賞，甚至可規畫半日遊行程，提前到達走訪景點吃海鮮，再漫步至觀賞據點。
觀光局長曾姿雯表示，愛河畔的花燈加上每晚的煙火秀，至2月6日止，已吸引逾120萬人次觀光人潮，再加上2次大港煙火秀，遊客突破170萬人次。
她引用交通部觀光局對本、外國觀光客消費額度計算，概估這些活動已為高雄市創造約10億元觀光產值，預估11、12日能再吸引更多遊客，創造更多產值。
南台灣觀光產業聯盟總召林富男也肯定觀光局的用心規畫，尤其，煙火秀排在晚上10時以後，更有效提升了遊客的留宿率，也增加產業消費力。
面對可預期的人潮，交通局長陳勁甫呼籲，參加萬人提燈遊行及觀賞煙火民眾，多利用大眾運輸工具，公車、渡輪及捷運都延長輸運時間並加密班距。
陳勁甫也建議遊客不妨提早到達觀賞區，例如可以先到旗津遊玩吃海鮮再搭渡輪回鼓山走訪景點，既可避開壅塞時段，又能先卡位找到絕佳欣賞煙火的據點。
交通局表示，煙火施放前3小時就實施交通管制，包括登山街、哨船街、蓮海路、萬壽路、鼓山一路133巷、忠義路及興國路，汽機車都不得進入。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。