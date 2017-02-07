高雄燈會大港西灣花火秀 11日交通管制

我要評比

交通局公布大港西灣花火秀交通疏導路線圖。（李義攝）

2017高雄燈會藝術節壓軸活動「大港西灣花火秀」11日跨夜登場，預估將湧入人潮，市府交通局觀光局呼籲民眾多搭乘大眾運輸系統前往觀賞，甚至可規畫半日遊行程，提前到達走訪景點吃海鮮，再漫步至觀賞據點。

觀光局長曾姿雯表示，愛河畔的花燈加上每晚的煙火秀，至2月6日止，已吸引逾120萬人次觀光人潮，再加上2次大港煙火秀，遊客突破170萬人次。

她引用交通部觀光局對本、外國觀光客消費額度計算，概估這些活動已為高雄市創造約10億元觀光產值，預估11、12日能再吸引更多遊客，創造更多產值。

南台灣觀光產業聯盟總召林富男也肯定觀光局的用心規畫，尤其，煙火秀排在晚上10時以後，更有效提升了遊客的留宿率，也增加產業消費力。

面對可預期的人潮，交通局長陳勁甫呼籲，參加萬人提燈遊行及觀賞煙火民眾，多利用大眾運輸工具，公車、渡輪及捷運都延長輸運時間並加密班距。

陳勁甫也建議遊客不妨提早到達觀賞區，例如可以先到旗津遊玩吃海鮮再搭渡輪回鼓山走訪景點，既可避開壅塞時段，又能先卡位找到絕佳欣賞煙火的據點。

交通局表示，煙火施放前3小時就實施交通管制，包括登山街、哨船街、蓮海路、萬壽路、鼓山一路133巷、忠義路及興國路，汽機車都不得進入。

(中時)