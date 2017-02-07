科工館推另類「科工平安燈」助貧童

順發3C量販董事長吳錦昌用消費改世界，連續5年贊助國立科工館的「 科工平安燈」。（呂素麗攝）

高雄國立科工館推出「 科工平安燈」，順發3C量販董事長吳錦昌（右 ）連續5年每年逾百萬元贊助，館長陳訓祥（左 ）7日贈「點燈傳愛感恩卡」致謝。（呂素麗攝 ）

國立科工館從2013年推出「科工平安燈─點燈傳愛」活動，由個人或團體、企業贊助每盞1萬元平安燈，幫助弱勢學童到科工館參觀，4年來已獲逾千萬元捐款，共有2萬多名學童受惠；其中順發3C量販董事長吳錦昌每年捐款百萬元，贊助弱勢孩子接觸科學教育，成為最大的推手。

今年「科工平安燈─點燈傳愛」活動已經啟動，目前已募到220萬元，吳錦昌再捐101萬元，他說，只有心存感恩的人才會對社會有回饋，期盼各界一起加入贊助行列。

科工館館長陳訓祥說，為了縮短貧富差距，幫助經濟弱勢學童一圓科技體驗夢，從2013年起推出「科工平安燈」計畫，接受所有熱心公益人士以1燈1萬元愛心行動方式，讓孩子們參與「點燈傳愛之旅」戶外教學，贊助他們到科工館參觀的所有費用，包括交通費、保險費、餐費、門票等。

陳訓祥表示，4年來陸續獲得捐款共1088萬元，除第1年185萬元外，平均1年都有約300萬元的贊助經費，共有1122所中小學校2萬1208名接受贊助而到科工館參觀，其中有許多是偏遠地區的孩子。

陳訓祥說，有該館志工10人各出1000元，集資1萬元認養1盞燈；也有社團用團體的名義認養平安燈，一起幫助偏遠地區學童。

順發3C量販董事長吳錦昌於2010年帶領順發3C量販轉型為「公益型企業」，每年捐出淨利20%幫助弱勢兒童，他4年前從報紙上看到科工館平安燈贊助活動，即主動聯繫加入贊助行列，至今每年捐款101萬元，成為科工平安燈的最大贊助者。

科工館將於10日贈送贊助者「點燈傳愛感恩卡」致謝，1卡可以兩人同行免費出入科工館參觀；館長陳訓祥與吳錦昌今天召開記者會，邀請大家一起加入認養平安燈的行列，並將感恩卡贈予吳錦昌，感謝他多年來的協助。

(中時)