過年大吃大喝 痛風增2成

我要評比

「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師巫慶仁（右）建議痛風患者，年節假期切記飲食控制，並多攝取水分。（呂素麗攝）

春節期間大吃大喝，過完年，痛風來找碴！高雄市「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師巫慶仁指出，每逢放假或節慶過後，痛風發作的病人會增加約2成。

春節假期剛結束，高雄市1名40歲男子早起一下床，右腳足背竟然劇烈疼痛，不但沒法走，還差點跌倒，嚇得他趕緊跛著腳就醫。

收治此病患的內科醫師巫慶仁指出，這位患者半個月前也曾發作過，但沒有這次嚴重，原來他農曆春節期間，放假在家天天大魚大肉又喝酒，而且尿酸值高達9mg/dL，超出正常的7mg/dL，疼痛應是痛風引起。

巫慶仁除以藥物治療急性疼痛之外，並提出飲食建議單，他說，痛風患者要減少高普林食物，如內臟類、海鮮、部分豆類、乾香菇、紫菜、火鍋肉湯及雞精等。

他表示，酒精雖然不是高普林食品，但是酒精及果糖類會代謝成乳酸，影響尿酸代謝，讓痛風更惡化；另高油脂食物則會抑制尿酸排泄，都應減少攝取，並多喝水，以稀釋血中尿酸濃度，促進尿酸排出。

(中時)