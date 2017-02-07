教減肥慘遭祖雄狠吐槽 KIMIKO回應了
知名舞蹈老師KIMIKO外型亮眼、擁有火辣身材，近日在電視上傳授瘦身操，慘遭擁有健康管理師資格的「同志天菜」祖雄在臉書轉PO影片吐槽：「賣孬，如果這樣就能瘦我15張證照統統拿去燒掉。」事後KIMIKO表示能理解祖雄疑惑，稱自己也是走過這一段，才會設計出這8下運動。
KIMIKO傳授2招瘦身操，第一招是下巴夾毛巾加上雙手彎曲摸肩胛骨，第二招為關肋骨，強調2個動作加起來4分鐘，1組8下，總共16下，若過年每一天都有持續進行，絕對能達到瘦身效果。
不過KIMIKO也隨即遭祖雄吐槽「賣孬，如果這樣就能瘦我15張證照統統拿去燒掉」，表示自己對事不對人，不信可以去問有專業證照的人看看，掀起網友熱議。
據《蘋果日報》報導，KIMIKO表示能理解祖雄疑惑，因為自己也歷經過這一段，所以才設計出這套運動，更以「關肋骨」為例，表示這是舞蹈基本動作，可以藉由練習讓身形變窄變薄，這也是舞者身形修長挺拔的秘密。
KIMIKO也要祖雄別花時間找她吵架，認為運動要因材施教，應該把時間花在幫學生找到適合他們的方法才對。
(中時電子報)
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