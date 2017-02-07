草地音樂會《咱的電影咱的歌》重現台語經典
2017高雄春天藝術節草地音樂會《咱的電影咱的歌》，2月底在高美館面湖草坡登場，將台語老歌重新編曲，由高雄市交響樂團現場演奏，並把一甲子以來的台語片精華重新剪輯，以老歌青春行的編曲手法，重現被消失的台語時光。
製作人藍祖蔚的規畫下，集結了李欣芸、柯智豪、陳哲聖、黃乾育、彭靖等音樂創作者，將台語老歌重新編曲，邀請寶島歌后紀露霞，新生代歌王許富凱和清新歌手方宥心等人，演唱不同時代的經典歌曲。
有「舊情綿綿」、「思慕的人」、「南都夜曲」、「溫泉鄉的吉他」、「望你早歸」、「黃昏的故鄉」和「媽媽請你要保重」、「漂浪之女」、「傷心酒店」、「港邊惜別」、「流浪到淡水」、「內山姑娘要出嫁」、「素蘭小姐要出嫁」和「墓仔埔也敢去」。
指揮楊智欽帶領近百人編制的高雄市交響樂團，現場演奏詮釋老歌青春行的編曲手法，不僅與老觀眾共鳴，也讓年輕新世代能貼近當年台灣社會、關懷人民與土地。
春夜微風星光燦爛的草地上，用最輕鬆的方式體驗交響樂，使得草地音樂會成為高雄春天藝術節的重磅招牌節目，自2009年迄今，已累積近20萬人次參與，年年曲目風格不同，令草地的鐵粉們充滿著期待。
2月25、26日晚上7點演出，2月10日起，開放民眾免費索票，每人限索2張，無論任何年齡皆 須憑票入場，索票地點及開放時間請洽高雄春天藝術節官網、高雄春天藝術節FB查詢。
(中時)
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