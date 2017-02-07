Fed總裁哈克支持3月升息 華爾街估第2季

我要評比

美國費城聯邦準備銀行總裁哈克(Patrick Harker)周一表示，如果就業人口與薪資持續成長，聯準會(Fed)3月就應該考慮升息。儘管如此，根據路透最新訪調顯示，華爾街依然認為今年Fed頂多升息2次，最快也要等到6月才會再度緊縮銀根。

哈克是在聖地牙哥就金融科技公司的法規發表完演說時做以上表示。他說：「我認為3月應該將升息排入議程，事實上每次開會都應該討論。」

(工商)