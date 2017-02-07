新加坡感謝軍人 發紅包給現役退役人員

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新加坡所有男性都要服兵役，這項國民服役制度今年施行滿50年，新加坡決定發送紅包，讓所有現役及退伍軍人收到總值新幣100元（約新台幣2141元）優惠券。

新加坡國防部長黃永宏今天在新加坡德光島「基本軍事訓練中心」（Basic Military Training Centre）舉行活動致詞時宣布這項好消息，也讓與會現役及退役老兵足感心。

他致詞時強調，新加坡的男性入伍當兵，讓國家擁有強而有力的武裝部隊力量，保衛家園安全。

黃永宏今天同時見證入伍新兵宣誓過程，另參觀國民服役展覽館。

新加坡政府以「保衛家園：代代相傳」為主題，舉行一系列活動，慶祝新加坡國民服役制度邁入50周年。所有現役及退伍軍人收到總值新幣100元優惠券，所有的戰備軍人也能免費獲得一年的戰備軍協俱樂部會員資格。

新加坡於1967年推行國民服兵役制度，迄今有超過100萬名軍人完成國民服役。1060207

(中央社)