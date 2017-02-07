杜特蒂威脅調惡警去戰區 死了埋埋省事
菲律賓總統杜特蒂今天訓斥約200名有不良紀錄的警察，警告要把不肖警察調到南部經常交戰的混亂地區待2年，如活著回來就繼續當差，不然就埋在當地，免得浪費運費。
菲律賓總統杜特蒂今天在馬拉坎南宮訓斥了約200名有過不良紀錄的警察，當面警告將把所有不肖警察調到南部混亂地區，如果不願前往，就儘快遞出辭呈。
杜特蒂說，「你們都是年輕警察，正好南部缺少警力，比如巴西蘭島（Basilan），那邊經常發生交戰，警力損失很多。你們都會成為南方特別行動隊的一分子。」
巴西蘭島位於菲國西南隅，是恐怖組織阿布沙伊夫活躍的地盤。
杜特蒂說，不肖警察將在南部待2年，如果能活著回來就繼續當差，不然就埋在當地，免得浪費運費。
菲警反毒大隊不肖成員去年10月18日假掃毒之名，綁走了韓商Jee Ick Joo，在警察總部將他殺害焚屍滅跡，還向家屬勒索，全案仍在偵辦中。之後，多宗惡警勒索遊客或商人的案件陸續被揭發，警察形象大壞。
杜特蒂表示已指示警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）在15天內完成調動，「不想去的趕快辭職。」
但他也指出，由於知道許多壞技倆，退出警隊的不肖分子反而可能成為「最為危險的犯罪分子」，因此他將成立一支由陸軍、海軍及航空警察組成的單位，專門監控離職惡警的行動。
杜特蒂斥責不肖警察受到物質享受的誘惑而犯下勒索、搶劫等惡行，「你們想要汽車、洋房，那為什麼來當警察？你們知道警察薪水不高，生活是很清苦的。」1060207
(中央社)
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