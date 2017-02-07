許厝分校空品檢驗 環署：符標準

環保署今天表示，許厝分校的空品檢驗結果顯示，附近大氣環境濃度小時監測結果，氯乙稀最小值跟最大值介於0.005至11.61ppb之間，且僅在吹海風時有檢測出，都符合標準。

國民健康署跟行政院環境保護署等相關單位，今天召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議。

會後，環保署空氣品質暨噪音管制處長蔡鴻德說，根據多項氯乙稀（VCM）環境連續監測儀器調查結果顯示，許厝分校近大氣環境濃度小時監測結果僅0.005至11.61ppb之間，24小時平均值最大值為2.902ppb，最小值為0.030ppb，遠低於世界最嚴的美國加州空氣資源局氯乙稀環境空氣濃度24小時10ppb限值。

蔡鴻德表示，不管是在六輕VCM相關製程歲修或非歲修期間，僅有在正對的風向（西北跟北北東風）跟較高風速時，才會出現，顯示屬於瞬間排放形態。

在六輕工業區氯乙稀相關製程深度稽查的結果，蔡鴻德表示，製程逸散源的揮發性有機物未洩漏超出法規標準，排放管道檢測結果測得濃度也低於氯乙稀排放標準10ppm。

在橋頭國小跟學童居家環境的21個採樣點部分，氯乙稀都未檢出，但有2戶測出「1,2-二氯乙烷」及1戶測出丙烯?，但濃度也非常低僅略高於偵測極限，飲用水中也均未檢出。

除此之外，根據研究報告許厝分校校園中出現機率較高的空氣污染物為氨氣、乙烯跟汽油。

蔡鴻德強調，硫代二乙酸（TdGA）有很多不同來源，氯乙稀是其中之一，根據目前的監測結果，沒有明顯相關性。1060207

(中央社)