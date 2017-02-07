陸春節假期　電影總票房155億元

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中國大陸國家新聞出版廣電總局今天公布，今年春節7天假期，全國電影票房達人民幣34.19億元（新台幣約155億元），較去年春節假期成長10.72%；觀影人數超過9000萬人次。

中新網報導，在中國大陸法定的7天春節假期中，1月28日大年初一全國電影票房達8.07億元，創下單日歷史新高。

報導指出，今年春節假期，中國大陸本土電影有「西遊－伏妖篇」、「功夫瑜伽」、「乘風破浪」、「大鬧天竺」、「熊出沒－奇幻空間」等片上映。其中「西遊－伏妖篇」以11.76億元的票房奪冠。

報導說，根據「中國電影觀眾滿意度調查」結果顯示，今年中國大陸春節檔電影整體滿意度得分為80.9分，位於「滿意」區間。其中，「功夫瑜伽」以83.1分居冠。1060207

(中央社)