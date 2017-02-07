港銅鑼灣書店林榮基 低調訪台出席書展

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香港銅鑼灣書店店長林榮基今天受邀來台，並將參加2017年台北國際書展，但不會安排官方拜訪與任何形式的記者會。

獨立中文筆會會長貝嶺、中國大陸作家孟浪、唐山書店負責人陳隆昊這次負責在台灣接待林榮基。

他們今天發表聲明表示，林榮基曾因銅鑼灣書店事件事件受到媒體關注，因此林榮基訪台純屬私人行程，不會安排任何官方拜訪，也不會有任何形式的記者會。

香港銅鑼灣書店5名人員自2015年底失蹤多時，後證實遭廣東警方扣押。外界質疑大陸警方「跨境執法」，違反「一國兩制」，此舉恐與該書店出版大陸國家主席習近平情史一事有關。

被拘人員自2016年3月起陸續被釋放返港。香港民主派更在同年6月發起遊行，聲援自中國大陸釋放返港的林榮基。1060207

(中央社)