和談破裂 菲軍方向菲共發動全面戰爭

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菲律賓政府與菲律賓共產黨和談破裂，軍方今天表示，對菲共新人民軍發動「全面戰爭」，以結束菲共長達數10年的武裝叛亂。

菲律賓軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）今天說，政府軍的攻擊行動將會聚焦於民答那峨島東北部地區，大約3700名新人民軍分子活躍於當地。

阿雷巴洛說明，「全面戰爭意指政府軍將動用所有資源，以完成任務。我們的目標是擊敗新人民軍，不只是他們的軍事能力，還包括他們的基礎設施、後勤系統，並摧毀他們的戰鬥意志。」

他補充，軍方將對菲共進行「外科手術式打擊」，但未對消滅新人民軍設定時間表。

由於總統杜特蒂拒絕釋放400多名政治犯，菲共於是宣布終止去年8月開始的停火措施，杜特蒂遂以停止和談為回應，同時宣布菲共為「恐怖組織」。

阿雷巴洛說，新人民軍不時向商家勒索、焚燒巴士及其他公共設施、農場設備，還埋放地雷傷及無辜，確實符合「恐怖組織」定義。

他表示，軍方有能力在掃蕩恐怖組織的同時，與菲共新人民軍戰鬥。

菲共成立於1968年，透過武裝支翼「新人民軍」作亂多年，歷任政府與菲共的和談停停走走。菲共創始人席森（Jose Maria Sison）是杜特蒂在大學時代的教授，外界一度看好和談前景。

杜特蒂怒斥菲共「愚弄」政府，並告訴民眾和談可能無法在這一世代完成。1060207

(中央社)