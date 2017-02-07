和談破裂 菲軍方向菲共發動全面戰爭
菲律賓政府與菲律賓共產黨和談破裂，軍方今天表示，對菲共新人民軍發動「全面戰爭」，以結束菲共長達數10年的武裝叛亂。
菲律賓軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）今天說，政府軍的攻擊行動將會聚焦於民答那峨島東北部地區，大約3700名新人民軍分子活躍於當地。
阿雷巴洛說明，「全面戰爭意指政府軍將動用所有資源，以完成任務。我們的目標是擊敗新人民軍，不只是他們的軍事能力，還包括他們的基礎設施、後勤系統，並摧毀他們的戰鬥意志。」
他補充，軍方將對菲共進行「外科手術式打擊」，但未對消滅新人民軍設定時間表。
由於總統杜特蒂拒絕釋放400多名政治犯，菲共於是宣布終止去年8月開始的停火措施，杜特蒂遂以停止和談為回應，同時宣布菲共為「恐怖組織」。
阿雷巴洛說，新人民軍不時向商家勒索、焚燒巴士及其他公共設施、農場設備，還埋放地雷傷及無辜，確實符合「恐怖組織」定義。
他表示，軍方有能力在掃蕩恐怖組織的同時，與菲共新人民軍戰鬥。
菲共成立於1968年，透過武裝支翼「新人民軍」作亂多年，歷任政府與菲共的和談停停走走。菲共創始人席森（Jose Maria Sison）是杜特蒂在大學時代的教授，外界一度看好和談前景。
杜特蒂怒斥菲共「愚弄」政府，並告訴民眾和談可能無法在這一世代完成。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。