上海去年排隊買房 今年春節交易冷
去年春節過後，上海等城市出現「裹棉被排隊買房」熱潮，在大陸官方祭出調控政策後，今年房市冷颼颼，上海在春節7天期間甚至只賣出8戶，年減逾7成，是2011年以來春節成交最低紀錄。
春節期間由於較多房仲休息，交易本來就較為清淡，不過，每日經濟新聞引述中原地產的數據顯示，今年春節期間上海的成交量8戶、成交面積949平方公尺，較往年春節的成交數十戶、3000平方公尺打了3折。
南京、蘇州、杭州春節期間的成交戶數也只有個位數，無錫甚至掛零。
上海等大城市去年2月底曾出現民眾裹棉被排隊買房的熱潮，隨著房價不斷提高，各地政府也不斷祭出限購、限貸的調控政策。
上海中原地產資料顯示，1月上海新建商品住宅只成交33.9萬平方公尺，較前一個月減少40.1%，較去年同期減少70.9%，並且是近5年的同期新低。
報導引述上海中原分析師盧文曦表示，2017年房市調控仍是地方重點任務，加上2016年透支相當多購買力，所以今年1月的清淡起步已經暗示，市場交易不會活躍。1060207
(中央社)
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