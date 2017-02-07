瑪莎配音蝙蝠俠 虧團員只有嫉妒的份
樂團五月天成員瑪莎為電影「樂高蝙蝠俠」獻聲，配音「蝙蝠俠」角色，身為樂高迷及蝙蝠俠迷，他今天直呼兩個願望一次滿足，搞笑虧五月天團員只有嫉妒的份。
「樂高蝙蝠俠」中文配音陣容找來瑪莎、亂彈阿翔、家家、鼓鼓、丁噹、樂團宇宙人成員阿奎及方Q，創下最多藝人為同一部電影配音紀錄。下午在台北舉行記者會，瑪莎一開口就壓低嗓音，以「蝙蝠俠」口吻向大家拜晚年，逗笑全場。
談起配音怪招，瑪莎自嘲聲音彷彿發育中的國中生，得自備麥克風營造低沉嗓音；亂彈阿翔怕被撞見配音表情，要求關燈；阿奎挑戰「小丑」一角，喝烈酒呈現聲音有5種情緒的瘋癲感。
眾人歷時160小時完成配音，號稱工時最長配音，其中「蝙蝠俠」台詞多達700句，讓瑪莎直呼角色「太搞威（台語指多話）」，坦言一直壓低嗓音講話很累，但也笑認個性像「蝙蝠俠」，講話機車、不屑、有點自大。
被問到五月天團員有沒有給配音建議？瑪莎再度模仿「蝙蝠俠」，搞笑喊「輪不到他們建議，他們只有嫉妒的份」。電影公司送上為每人打造的專屬樂高模型，讓配音藝人們愛不釋手。
瑪莎因配音演出「蝙蝠俠」，被當成孩子王，笑稱團員石頭的小孩現在看到他，都會露出崇拜表情。且這次配音聽到彼此不一樣情緒，直誇亂彈阿翔配音管家「阿福」，雖是台灣國語，卻給人充滿溫暖父愛的感覺。1060207
(中央社)
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