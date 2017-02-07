陸師二胎休產假 要家長代班或交錢惹議
中國大陸河南省駐馬店一名中學女老師休產假期間，要求班上學生家長必須到校代班，或選擇交人民幣600元（新台幣2700元）。大陸網友熱議，有人還反諷貼文說，「學生讓她懷的？」
綜合中國大陸都市頻道、成都商報微博等媒體報導，駐馬店第二高級中學1名女教師因生二胎休產假，她向家長說，由於學校沒有教師資源，因此她休產假期間，要求家長必須到校輪流值班，或選擇交錢也可以。
這名班主任（類似導師）老師還說，不值班也不交錢的學生，就不能在教室裡上課。
家長說，值班時間是早上7時至晚間10時，而且大約是半年。有些家長已開始輪值排班，但也有部分家長對此感到不滿地說，「你生小孩，讓大家去幫你生小孩拿錢。」
學生們說，不管是交錢還是值班，很多家長都不情願，可是也沒有辦法。
此事引發大陸網友熱論，有人反諷貼文說，「學生讓她懷的？」「好像生的是國家繼承人一樣」。有些網友則譴責這名老師。
不過，也有部分網友替這名老師講話，「實際上是老師懷孕，學校不允許老師休產假，實在要休就必須要老師負責找人來代課，學校不承擔費用，駐馬店教師工資不高，老師產假期間也是不發工資的，所以只能找家長來出錢或者出力，你要老師怎麼做呢？你認為他作為人民教師就沒有要孩子的權利了嗎？」
有些網友則說，「不用說，肯定是學校在胡搗鬼，把教育上撥下來的錢貪沒了，沒錢請代課老師。」1060207
(中央社)
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