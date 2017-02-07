劉昱言先發3局送4K 桃猿遭國訓隊逆轉
Lamigo桃猿春訓熱身賽今天(7日)率先展開，首戰於屏東棒球場迎戰國訓隊，先發左投劉昱言主投3局，送出4次三振，無失分，表現獲肯定，但桃猿在8局上被攻進8分，終場以3比10遭逆轉。
桃猿是中職4隊最早開始熱身賽的球隊，今天排出新秀劉昱言掛帥，他不僅被設定是本周赴石垣島戰羅德的先發人選，新球季也可望爭取第5號先發位置，今天小試身手狀況不錯，主投3局沒有被擊出安打，2局上甚至連飆3K。
打線方面，桃猿首局靠馮建庭、朱育賢的安打敲回第1分，2局下張閔勛、梁家榮、余德龍、馮建庭連4棒敲安打再添2分，前2局就打下3比0的領先。
桃猿第2任投手蘇俊羽中繼2局無失分，葉文淇後援1局失2分，而8局上鄭佳銘登板後，被敲4支安打，失掉6分，游宗儒再被敲3支安打，桃猿單局失8分遭逆轉，終場也以7分差吞敗。
此戰桃猿打線無法有效串聯，3局起沒再添分數，守備上也出現5次失誤。擔任第4棒的朱育賢，此戰5打數2安打，表現最佳，上季年度MVP「大王」王柏融雖然在第3局就因自打球擊中右腳退場，但他表示，只是皮肉傷，無大礙。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。