劉昱言先發3局送4K 桃猿遭國訓隊逆轉

桃猿先發劉昱言。（資料照，中職提供）

Lamigo桃猿春訓熱身賽今天(7日)率先展開，首戰於屏東棒球場迎戰國訓隊，先發左投劉昱言主投3局，送出4次三振，無失分，表現獲肯定，但桃猿在8局上被攻進8分，終場以3比10遭逆轉。

桃猿是中職4隊最早開始熱身賽的球隊，今天排出新秀劉昱言掛帥，他不僅被設定是本周赴石垣島戰羅德的先發人選，新球季也可望爭取第5號先發位置，今天小試身手狀況不錯，主投3局沒有被擊出安打，2局上甚至連飆3K。

打線方面，桃猿首局靠馮建庭、朱育賢的安打敲回第1分，2局下張閔勛、梁家榮、余德龍、馮建庭連4棒敲安打再添2分，前2局就打下3比0的領先。

桃猿第2任投手蘇俊羽中繼2局無失分，葉文淇後援1局失2分，而8局上鄭佳銘登板後，被敲4支安打，失掉6分，游宗儒再被敲3支安打，桃猿單局失8分遭逆轉，終場也以7分差吞敗。

此戰桃猿打線無法有效串聯，3局起沒再添分數，守備上也出現5次失誤。擔任第4棒的朱育賢，此戰5打數2安打，表現最佳，上季年度MVP「大王」王柏融雖然在第3局就因自打球擊中右腳退場，但他表示，只是皮肉傷，無大礙。

(中時電子報)