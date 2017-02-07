全國客家日新春團拜 南投各鄉鎮客家協會熱烈與會
南投縣府文化局今〈7〉日在埔里鎮舉行「106年全國客家日新春團拜」，各鄉鎮客家協會都熱烈與會，會中並預告12日將在埔里小埔社客家文化園區舉辦「全國客家日‧樂遊南投慶天穿」活動，文化局長林榮森特邀全國民眾來樂遊南投，體驗客家文化。
縣府今天的歌舞彩排為活動暖場，林局長特別贈送福袋給縣內各鄉鎮客家協會，祝賀新春如意，並感謝協會成員參與此次活動。
林局長表示，16日是客家天穿日，也是農曆的正月20日，經客委會訂為「全國客家日」，今年為配合客委會政策，特以「各族群參與並分享客家文化」為主軸，強調各族群融合，因此提前在12日假日舉辦，歡迎民眾共同參與。
12日的客家日整天都有活動，有客家傳統三獻禮祭儀、全縣13鄉鎮客家協會踩街活動、另有全民共舞慶天穿、客家藝文表演、客家美食料理、客家產業市集、創意粢粑DIY、挑扁趣味競賽等，展現客家文化的多元與創意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。