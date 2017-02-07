全國客家日新春團拜 南投各鄉鎮客家協會熱烈與會

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▲南投縣文化局長林榮森〈左〉贈送福袋給縣內各鄉鎮客家協會，祝賀新春如意。（楊樹煌攝）

▲106年全國客家日新春團拜在埔里舉行，各鄉鎮客家協會都熱烈與會，並一起在會中歡跳客家舞蹈。（楊樹煌攝）

南投縣府文化局今〈7〉日在埔里鎮舉行「106年全國客家日新春團拜」，各鄉鎮客家協會都熱烈與會，會中並預告12日將在埔里小埔社客家文化園區舉辦「全國客家日‧樂遊南投慶天穿」活動，文化局長林榮森特邀全國民眾來樂遊南投，體驗客家文化。

縣府今天的歌舞彩排為活動暖場，林局長特別贈送福袋給縣內各鄉鎮客家協會，祝賀新春如意，並感謝協會成員參與此次活動。

林局長表示，16日是客家天穿日，也是農曆的正月20日，經客委會訂為「全國客家日」，今年為配合客委會政策，特以「各族群參與並分享客家文化」為主軸，強調各族群融合，因此提前在12日假日舉辦，歡迎民眾共同參與。

12日的客家日整天都有活動，有客家傳統三獻禮祭儀、全縣13鄉鎮客家協會踩街活動、另有全民共舞慶天穿、客家藝文表演、客家美食料理、客家產業市集、創意粢粑DIY、挑扁趣味競賽等，展現客家文化的多元與創意。

(中時)