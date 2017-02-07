除VCM還有其他汙染 環署擬於六輕設監測站
環保署於8月底進駐六輕進行環境檢測，今（7）日公布檢測結果，發現VCM（氯乙烯）濃度甚低，甚至是未檢出。環保署表示，這只是階段的結果，不代表長年狀況，除了持續進行監測外，也考慮在六輕架設固定監測站，進行更即時、準確的監測。
此次結果初步分析，學童尿液中的TdGA（硫代二乙酸）濃度，與空氣中的VCM濃度無顯著相關性，反而校園中出現機率較高的空氣汙染物為氨氣、乙烯和汽油。環保署空保處長蔡鴻德說，雖然這次結果VCM風險低，但也只代表這階段的狀況，VCM只是其中一項汙染物，還要持續監測下去。
蔡鴻德指出，像是此次環保署和雲林縣環保局，各派出1輛光化監測車設置於許厝分校室外，從去年9月開始監測，以及設置傅立葉轉換紅外線光譜儀（FTIR）於許厝分校，從去年7月開始進行監測，這部分都會持續進行下去。
環保署於全國設置76個監測站，但並未於六輕廠區內設置，是否要在六輕廠區內設置監測站，蔡鴻德說會持續評估，以求有效，並且精準利用資源，此外，為了避免台塑六輕竄改數據的可能性，未來會朝保留自動監測第一手數據的方向進行。
此外，之前台塑六輕為求自清，自我檢測廠區內VCM濃度，結果都是未檢出，但這次環保署仍在7根排放管道中，驗出3根管道排放出VCM，濃度最低0.0015ppm，最高有1.5ppm，但仍遠低於煙道管制標準10ppm。蔡鴻德回應，這可能是各方檢測最小單位不同，如果台塑只能檢測到ppm，那不到1ppm都是未檢出。
(中時)
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