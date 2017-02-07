網軍力量大 林宜瑾攜手A濫募年菜開紅盤

我要評比

台南市議員林宜瑾持續4年為華山基金會募集年菜，讓弱勢長輩過好年。(曹婷婷攝)

網路時代，網路名人號召力量大！台南市議員林宜瑾與網路名人林雅強「A濫」，4年前攜手號召網友認購華山基金會愛心年菜，今年募得逾20萬元，4年來募得近百萬，網友固定歲末詢問何時訂年菜，也有國外網友響應，比起一般募款通路，更具號召力。

林宜瑾表示，網路愛心募集活動已持續4年不輟，已有網友會主動詢問捐款事宜，成為每年歲末時的固定活動，令人非常感動，今年僅募集3週就超過20萬。為了區隔其他通路募款，林宜瑾與A濫推出的募款活動，採每份599元，比一般通路少1元，藉此辨別哪些是網軍響應，每年數據穩定成長。

華山基金會永康1站長朱翼駿表示，永康1站服務地方長輩已邁入第11年，近年春節愛心年菜募集十分艱困，感謝林宜瑾與林雅強在網路愛心號召，讓活動可以順利推行，年前永康區公所也出動替代役男協助將年菜送到長輩家，讓弱勢長輩感受到社會溫暖。華山基金會今天也特別頒贈愛心錦旗，感謝「雙林」不間斷送暖。

(中時)