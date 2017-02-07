搶攻情人節閃光財 高雄飯店夜景吸客
西洋情人節下周即將到來，各家飯店摩拳擦掌，積極搶攻「閃光財」，其中以浪漫夜景搭配情人套餐詢問度高。像是新開幕的英迪格酒店屋頂酒吧、和逸飯店能坐看市區夜景，浪漫指數破標；漢來飯店俯瞰高雄港夜景，更有「求婚必勝桌」。
高雄中央公園英迪格酒店，首創全高雄唯一屋頂高空酒吧Pier No.1，採無屏障式設計，戀人們能遠眺85大樓地標等高雄美景，情人節特別準備4款調酒。
HOTEL COZZI和逸飯店．高雄中山館，30樓THE Roof餐廳的絕佳視野與海景，營造浪漫氛圍，推出「浪漫之都情人節套餐」，融合海陸頂級雙食材，招待愛戀氣泡酒，並加贈白色情人節晚餐85折優惠券。
漢來大飯店於四廳聯合推出「浪漫情人宴」，其中以45樓「龍蝦酒殿」能俯瞰高雄港夜景，搭配佳餚、動人歌聲，向來是求婚首選餐廳，此次推出情人套餐。情人節身著有蝴蝶結造型用餐，可參與活動有機會獲得「龍蝦酒殿雙人套餐券」。
高雄國賓大飯店推出「甜蜜情人」自助饗宴，再加贈每位貴賓龍蝦半隻與紅酒1杯，並安排桌邊演奏，催化情人間的愛戀氛圍。此外，飯店還準備住宿券、餐券、新秘懶人包供現場抽獎。
義大皇家酒店The Cut牛排屋鐵板燒、義大利餐廳享受雙人濃情「愛我愛妳套餐」。
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(中時)
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