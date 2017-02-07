烏龍爆料遭控違反選罷法 李婉鈺獲不起訴
新北市議員李婉鈺在2016年參選立委時，指控同區參選人羅致政疑於里長聯誼餐會發放現金涉及賄選，遭羅致政與新北市議員何博文控告違反選罷法，新北地檢署以李婉鈺經過查證、罪證不足，今日將她處分不起訴。
李婉鈺在2016年參選立委時，向媒體爆料指稱新北市議員何博文邀請選區里長到場餐宴，並請來同區立委參選人羅致政到場致意，並於席間發放8000元給里長涉嫌綁樁，同時還公佈了經過剪輯的餐會錄影畫面。
對此羅致政大為光火，並與新北市議員何博文等人到新北地檢署按鈴控告李婉鈺及其助理違反選罷法，痛批李婉鈺栽贓抹黑。
李婉鈺表示，她透過助理錄影畫面看到信封袋上貼有名字，且有發錢，雖然事後才了解發的是朱立倫動員的餐費，但在她召開記者會前後，國民黨新北市黨部都否認有發放費用。
新北地檢署調查，李婉鈺在選前的聯誼餐會中，發現有發放裝有現金的白色信封袋，而對此聯想有賄選的可能，尚非無據；而李婉鈺也曾向熟識里長詢問過發錢狀況後，才發布新聞稿指摘羅致政涉及賄選，也已盡查證義務。
檢方指出，李婉鈺在記者會中挑明詢問羅致政是否涉及賄選，要求羅正面回應、不要閃躲，出面說明餐會當中發放信封袋詳情，並非直接指陳羅致政正在進行賄選；羅致政事後也正面回應，並經媒體報導讓民眾知悉並達到澄清機會，更是憲法保障言論自由之價值所在。
新北地檢署認為，李婉鈺所言已經查證，又是針對公眾人物選舉行為廉潔性的公眾事務討論，並非以損害羅致政、何博文名譽為目的，陳述並非出於惡意，而是發揮監督公眾人物、公共、公益事務相關目的，難認有誹謗羅致政故意，今以已罪嫌不足將李婉鈺處分不起訴。
(中時)
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