前農委會主委曹啟鴻：給他2年 就能改善菜價問題

新任農委會主委林聰賢預計明（8）日下午就任，前農委會主委曹啟鴻今（7）日傍晚跟同仁道別，不忘宣揚農政，當聽到高麗菜價回穩，曹啟鴻意猶未盡的說，給他2年就能改善菜價問題。

根據中央社報導，曹啟鴻傍晚在幕僚群的陪同下，跟農委會同仁道別。他得知今天高麗菜價回穩後說，他原本就認為雲林、彰化的倉儲中心已13處過於集中，規劃在新竹、屏東增建倉儲中心，導入現代化物流系統，以改善蔬菜供應更均量化，讓他來做，2年可以改善菜價問題。

媒體詢問曹啟鴻接下來要擔任什麼職位？他笑笑說，還沒有確定。

(中時電子報)