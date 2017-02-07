與蔡總統密會 林佳龍爭取重大建設
把握蔡英文總統今天（7日）到台中市參加活動的空檔，市長林佳龍安排一場密會行程，向蔡總統爭取支持捷運延長到彰投、清泉崗機場、大台中山手線下環及河川整治等重大建設。媒體詢問搶預算、拚政績是否要競選連任？他強調，完整政績，要8年才能實現，「現在把事情做好最重要！」
蔡總統今天上午到台中市出席「智慧機械推動辦公室」成立揭牌，中午抵中科院「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄啟動典禮」，中間約1小時空檔，林佳龍特別請蔡總統到市府，向總統報告亟需奧援的重大建設經費。
林佳龍表示，蔡總統肯定也支持台中市的重大建設，中央將推動擴大內需經費，包括投資水環境、軌道運輸、綠能、數位等項目，目前台中市整治成功的柳川，還成為中央及其他縣市取經的建設，未來要擴大到筏子溪、旱溪大康橋等計畫。
「台中捷運綠線有機會延伸到彰化段，南投也盼有捷運，軌道運輸串連中彰投！」林佳龍說，捷運綠線全長17.1公里，規畫延伸到彰化段，長度約5.3公里，總經費預計100億元，大康橋計畫將延長到旱溪的六順橋景觀工程，估計18億，地方期待筏子溪整治，預計從台灣大道到烏日段，總經費約3億元。
林佳龍表示，明天他將北上向行政院政務委員張景森報告台中重大建設藍圖需求，春節期間行政院長林全來台中時，他也以「五福臨門」，感謝中央政府支持台中新5項建設。
台中市府推動5大新建設包括，捷運藍線交通部審查通過、清泉崗機場升級為國際機場、大台中山手線下環核定且編列預算、台中獲行政院定位為智慧機械之都進行發展、明年將舉辦2018世界花博等。
(中時)
關鍵字：林佳龍
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