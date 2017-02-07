林明溱視察道路坑溝改善 高效率獲好評

我要評比

南投縣長林明溱今天到水里鄉上安村，視察坑溝改善工程、道路拓寬成果，並當場指示儘速處理，高效率獲地方居民一致好評。

林明溱、縣議員陳淑惠今天到水里鄉上安村五鄰三?路支線，視察坑溝改善工程，由於這處坑溝每逢雨季土石漫流、沖刷路基，且明顯有掏空情形，影響三?路及居民安全，必須改善，林明溱當場指示農業處水保科發包改善，以免造成更大危害。

林明溱說，此處坑溝是這條農路主要排水道，雨季時常有大量雨水、山水夾雜泥石漫流，淹沒路面影響通行，路基更因沖刷而逐漸流失，邊坡宣洩而下的泥石流也影響三?路通行安全，必須利用旱季儘速改善，保障鄉親通行安全。

林明溱接著到上安村永安路視察道路改善工程。該道路原先狹窄難會車，經地方陳情，縣府籌措經費拓寬路面、改善排水溝，並透過村長協調邊坡地主，以利規劃排水系統，避免雨水造成邊坡土石流失。

上安村長陳永成表示，三?路支線坑溝、永安路寬度不足問題存在多年，縣長林明溱接受陳情後，考量鄉親安全及便利，迅速籌措經費改善，如此高行政效率，居民都很感謝與肯定。1060207

(中央社)