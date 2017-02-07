宜蘭狗兒集體慘遭毒死 縣府調查
宜蘭又傳毒狗事件，冬山鄉一處工廠員工所飼養的7隻狗，今天外出散步時疑似被人狠心下毒，其中3隻狗不幸被毒死，2隻還在急救中。縣府相關單位已展開調查。
「毒狗之人，你會不得好死；我的寶貝狗兒們，誰毒死你們，就去找他要命」，冬山鄉一處工廠員工陳建龍今天說，他所飼養的7隻狗平常都養在工廠內，偶爾會讓牠們外出散步，自由活動。
他說，近中午時，這群狗回到工廠後，幾分鐘內就有5隻狗全都倒地不起、痛苦嘔吐掙扎，疑似吃到毒餌。隔壁鄰居見狀後，也趁著動物醫院員工趕來時，拿鮮奶灌食，希望能緩解毒性。
陳建龍說，這些狗經送醫急救後，仍有3隻不幸慘死，2隻還到晚間還在急救中，另外2隻狗爸媽所幸救回沒事。
在死亡的狗中有2隻才出生滿3個月，另1隻「弟弟」是他在5年前透過愛心人士收養。「弟弟」的父母過去也是被人毒死，令人難過。
「有什麼問題都可談，這種方法太殘忍了」，鄰居說，狗兒們是否是因亂踩他人菜田，所以才慘遭毒死，這部分可能還要進一步追查，但是狗兒們的管理問題大家都可溝通配合，不要用這樣方式。
「到底誰這麼惡劣？怎麼會這麼沒天良！」陳建龍將急救影片轉貼在臉書上後，獲得不少網友打氣。
宜蘭縣動植物防疫所說，獲報後已將死狗遺體帶回，將解剖化驗，調查死因，也將派員在周圍訪查，尋找可疑毒餌。依「動保法」規定，毒狗的行為將被處1年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣10萬元以上100萬元以下罰金。若民眾真的遇到狗群騷擾，可與防疫所聯絡，不可私自毒狗。1060207
(中央社)
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