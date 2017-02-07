花花公子俱樂部紐約再現 兔女郎復出
花花公子俱樂部將在紐約市重新開張，穿著束腹、兔子裝及戴上兔耳朵的性感兔女郎很快將重出江湖。
美聯社及「西雅圖時報」（Seattle Times）報導，花花公子俱樂部紐約曼哈頓首家店熄燈30年後，新花花公子俱樂部今年稍後將在距時報廣場（Times Square）數條街的一間飯店內重開張。當年收攤顯然是因為美國人的品味及對女性的觀點有所改變。
花花公子公司（Playboy Enterprises）發言人伏勞丁（John Vlautin）保證，位於42街上的這家店「將是全球最時髦且精心設計的地方之一」。
這間新俱樂部將有休息室、餐廳、遊戲室及不可或缺的兔女郎，她們的服裝可能會做改變。其他營業中的花花公子俱樂部包括在倫敦、越南首都河內，印度也有數家。位於上海的花花公子俱樂部預計春季開幕。紐約新店將開在紐約凱世精品酒店，取代已在去年歇業的Out飯店。
產業觀察家表示，花花公子若想成功，關鍵在於如何將這個品牌呈現給潛在顧客。旅遊專家葛林柏格（Peter Greenberg）問道，它會被視為奢華、懷舊或75歲老男人穿著絲質睡衣走來走去的地方？
葛林柏格說：「作為一種概念，花花公子已貼滿過時標籤，我不知道它現今威望何在。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060207
(中央社)
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