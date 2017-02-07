吃蛋影響許厝學童TdGA 專家說無定論

成大教授李俊璋認為，吃蛋與六輕附近許厝分校學童尿液中TdGA有關；但國健署表示，李俊璋僅詢問受測學童的飲食習慣並簡單分析，其他專家認為不能證實吃蛋跟TdGA有關。

雲林橋頭國小許厝分校的遷校風波不止，衛生福利部國民健康署與行政院環境保護署等相關單位，今天召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議。

會議中成大教授李俊璋提出研究報告指出，鄰近六輕的許厝分校學童遷回本校後，尿液中硫代二乙酸（TdGA）數值比在分校時高。在調查學童的飲食習慣跟尿液檢測報告之後，發現TdGA跟食用蛋類有明顯相關。

參與專家會議的國健署社區健康組長林莉茹傍晚受訪表示，TdGA是一種生物指標，受很多因素影響，包含飲食、二手菸等。李俊璋在會議中報告，他做學童健康監測時有簡單詢問學童的生活習慣，包含飲食、有沒有吃蛋等，之後簡單分析發現，吃蛋跟TdGA可能有相關。

不過，林莉茹說，會議中也有專家當場指出，影響TdGA的因素很多，透過簡單的詢問及粗略的分析，沒有詳細的測量，根本沒辦法證實吃蛋和TdGA有關。

環保團體彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，這項研究報告會引發當地居民的恐慌，並沒辦法解決問題，會不會下次又再把會產生TdGA的食物列為有關因子。她認為政府應該要拉長六輕的即時監測時間跟數量。1060207

(中央社)