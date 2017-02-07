高市文化中心松鼠斃命 鼠友籲查死因
高雄市文化中心園區經常可見松鼠縱躍林間，跳上跳下覓食，但近日園區陸績發現10隻赤腹松鼠屍體，令鼠友不捨懷疑遭毒殺；園區駐警近來除加強巡邏，也張貼公告籲請民眾注意。
春節期間高雄文化中心陸續被人發現10隻赤腹松鼠屍體，懷疑遭毒殺，鼠友打電話到1999反映，懷疑死因不單純。文化中心將松鼠屍體送高雄市動保處追查死因，初步排除是狂犬病等病毒致死，正進行毒物分析。
文化中心管理處近日在園區大樹貼上警語告示，提醒民眾不要餵食松鼠，溜狗時也請讓寵物戴上口罩。文化中心駐衛警也加強巡邏，但都尚未查獲毒餌及可疑人士。
文化中心管理處表示，最近並未在園區噴藥，連日來陸續處理10隻松鼠屍體，有的已開始腐爛，並將其中3隻送農業局動保處採檢體化驗。
高雄市苓雅區同慶里長高文明認為，如果是偶爾一、兩隻死亡，可能是自然因素，「但一口氣死那麼多不正常了。」中正里長胡維成表示，松鼠死因有必要查明，是有人不當餵食，還是有人想毒殺流浪狗，波及松鼠。1060207
(中央社)
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