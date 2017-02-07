元宵野柳神明淨港 海鮮飯免費吃
新北市野柳神明淨港文化祭將在11日、12日展開，除宗教科儀，民政局將以軟絲、鮮蝦、鮮魚等食材，搭配保安宮的平安米，料理總重超過1公噸的千人開運海鮮飯，免費分享。
新北市副市長侯友宜表示，野柳神明淨港已有百年歷史，也是新北市少數登錄為民俗類的無形文化資產，更是元宵節與「北天燈南蜂炮」齊名的節慶活動。
市府民政局長江俊霆表示，神明淨港最大的特色是「水裡來，火裡去」，其中「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」4大主活動，更是全台獨有的百年傳統宗教儀式。
神明淨港每年在元宵節當天舉行，信眾抬著野柳漁港旁保安宮主祀的開漳聖王，連人帶神轎一起跳港，感謝神明的庇佑。
隨後，緊接著轎夫在神明的率領下，赤腳踏過火堆三巡，潔淨除穢。出巡的神明包括開漳聖王、媽祖、周倉將軍和土地公等。
在野柳港跳水活動，每年吸引許多民眾報名，為了行銷，江俊霆曾經親自「下海」跳港，成為鏡頭焦點。今年特別鼓勵參加的民眾創意裝扮，只要是扮裝跳水的勇士，就有機會得到限量3名的翡翠灣溫泉會館住宿券。
為讓民眾感受北海岸漁港文化，活動現場推出巨無霸海鮮飯，及海鮮湯搭配限量300份的「開漳好運匙」，讓大家「時運亨通」，並規劃「萬里鮮市集」，集結北海岸的新鮮海產和地方的農產品，搭配叫賣文化，讓民眾體驗競標。
現場規劃漁船展示，讓民眾能夠近距離感受漁民在漁船上的生活起居，現場也會準備新鮮、現煮、最道地的鮮魚湯免費提供民眾，以體驗漁港文化。1060207
(中央社)
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