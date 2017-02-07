基層農漁會選舉 花檢出擊反賄選
基層農、漁會會員代表、理、監事等選舉競選活動陸續展開，花蓮地檢署檢察長黃和村今天率檢警多人，拜會中南區5農會總幹事，籲請支持反賄選。
黃和村也請各農會協助轉發給每位農會會員1封信，這封信是由台灣高等法院花蓮分院檢察署檢察長林朝松、花蓮地檢署檢察長黃和村、花蓮縣調查站主任鮑宏志、東部機動站主任施東亮、花蓮縣警察局長廖美鈴共同具名，促請會員勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高新台幣200萬元。
黃和村表示，針對這次選舉，地檢署已指派檢察官至警察局各分局駐區查察賄選，依農、漁會法相關規定，有投票權人（農、漁會會員）收受賄賂或農、漁事小組長、理、監事、總幹事候選人行賄或收賄者最高可處3年以下有期徒刑。
檢舉農、漁會理、監事、總幹事候選人行賄者，每一檢舉案最高可獲200萬元獎金，檢舉上列人員的親屬賄選者最高可獲100萬元檢舉獎金；檢舉其他人賄選者，每一檢舉案也可獲最高50萬元檢舉獎金。
花蓮縣此次有9個鄉鎮區農會會員代表改選，其中富里鄉農會、玉溪地區農會等選戰激烈。1060207
(中央社)
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