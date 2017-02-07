大學校長互評調查 台科大辦學績效最佳

為瞭解各大學辦學績效，根據雜誌最新大學校長互評調查顯示，台灣科技大學獲選為辦學績效最佳，其次是逢甲大學，進步幅度最大的則是雲林科技大學。

Cheers雜誌今天公布「2017大學辦學績效最佳Top20調查」，針對151所大專院校(不含專科學校)校長進行問卷調查，每位校長至多可推薦3所學校，共回收140份問卷，回收率92.7%。

根據大學校長互評調查顯示，台科大由去年的亞軍竄升為辦學績效第1名，票數增加幅度在各校中居冠，去年的冠軍逢甲大學今年獲得第2名，但得票數和去年相同，第3名為台北科技大學，第4名為亞洲大學，第5名為台灣大學。

台科大校長廖慶榮表示，面對少子化衝擊，學校一定要有系所特色，但很多學校會因為當前熱門、薪水高的工作崛起而設立相關科系，但教育畢竟是長遠的事情，設立特色科系不一定要迎合市場。

Cheers表示，從榜單中可發現「私校崛起」和「國際連動」2大趨勢，26所入榜大學中，私立大學佔13所，且落點平均，前10名中佔了5所，顯示私大在較缺乏政府資源挹注的情況下，力求自立自強，不管是學生選填志願，或高教界彼此檢視，公私立的分隔線都逐漸被打破。

與去年調查相較，今年進步幅度最大的學校依序為雲林科技大學、大同大學、虎尾科技大學、輔仁大學、陽明大學、交通大學、銘傳大學、世新大學，進步的主要關鍵在於「產學合作、帶動地域升級」。

為了解治校者的願景與戰略，Cheers也請校長針對當前高教議題發表看法，調查顯示，面對少子化衝擊，96.4%校長認為，「加強系所特色教學」是最重要的因應措施，顯見「學習者導向」已成台灣高教界共識與必行策略，而強化招生策略、加強產學合作、增加境外生名額、加強與海外學校合作開課等，也都是因應措施之一。1060207

(中央社)