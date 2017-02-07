西洋情人節＋草莓季 金湖大飯店出賣浪漫
濃情蜜意的西洋情人節來了！昇恆昌金湖大飯店在2月草莓季，特別推出以「完莓戀人」為主題，結合限定甜點與草莓的商品，包括點心坊近10種甜點、湖光西餐廳浪漫晚餐及21酒吧的情人節特調飲品，要讓大家從2/14到3/14一整個月，都沉浸在浪漫的氛圍之中。
金湖大飯店點心坊的「完莓戀人」系列商品，精選當季最鮮甜的大湖草莓，在主廚運用巧思與創意下，推出歐式經典款式包括「卡士達草莓派」、「草莓捲」、「草莓夾心馬卡龍」、「草莓塔」等近10款超人氣甜點，即日起至2/28浪漫分享。
浪漫晚餐更是情人節的重頭戲之一，湖光西餐廳2/14特別推出「情人節晚餐」，除了數10道法式、義大利料理主食，更有「完莓戀人」扮演催化劑，像是散發出濃烈愛意的「榛果高粱巧克力塔」，以及1次體驗5種戀愛層次的「草莓優格慕斯杯」等多款經典法式蛋糕與甜點，點綴西洋情人節的粉紅浪漫情懷。提前預約用餐，還可獲得限量的「心型馬卡龍」。
隱藏在小太湖湖畔最浪漫的21Bar，則推出情人節特調飲品，2人「一酌」限定完莓戀人特調，當然還有象徵堅貞愛情的「情訂太湖」、濃烈愛情的「激情之湖」，為情人們獻上最甜蜜的愛意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。