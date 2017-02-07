西洋情人節＋草莓季 金湖大飯店出賣浪漫

「卡士達草莓派」。（昇恆昌提供）

「草莓優格慕斯杯」。（昇恆昌提供）

「心型馬卡龍」。（昇恆昌提供）

「草莓夾心馬卡龍」。（昇恆昌提供）

濃情蜜意的西洋情人節來了！昇恆昌金湖大飯店在2月草莓季，特別推出以「完莓戀人」為主題，結合限定甜點與草莓的商品，包括點心坊近10種甜點、湖光西餐廳浪漫晚餐及21酒吧的情人節特調飲品，要讓大家從2/14到3/14一整個月，都沉浸在浪漫的氛圍之中。

金湖大飯店點心坊的「完莓戀人」系列商品，精選當季最鮮甜的大湖草莓，在主廚運用巧思與創意下，推出歐式經典款式包括「卡士達草莓派」、「草莓捲」、「草莓夾心馬卡龍」、「草莓塔」等近10款超人氣甜點，即日起至2/28浪漫分享。

浪漫晚餐更是情人節的重頭戲之一，湖光西餐廳2/14特別推出「情人節晚餐」，除了數10道法式、義大利料理主食，更有「完莓戀人」扮演催化劑，像是散發出濃烈愛意的「榛果高粱巧克力塔」，以及1次體驗5種戀愛層次的「草莓優格慕斯杯」等多款經典法式蛋糕與甜點，點綴西洋情人節的粉紅浪漫情懷。提前預約用餐，還可獲得限量的「心型馬卡龍」。

隱藏在小太湖湖畔最浪漫的21Bar，則推出情人節特調飲品，2人「一酌」限定完莓戀人特調，當然還有象徵堅貞愛情的「情訂太湖」、濃烈愛情的「激情之湖」，為情人們獻上最甜蜜的愛意。

(中時)