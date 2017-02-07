超級英雄開戰台南新天地

美國隊長遇上鋼鐵人，即日起至2月22日，新光三越台南新天地5F B區活動廣場特別企畫「超級英雄開戰 模型公仔特展」。(曹婷婷攝)

創意設計師李俊逸(中)以紙紮創作2米高鋼鐵人。(曹婷婷攝)

每個人心中都有一個正義化身的英雄，即日起至2月22日，新光三越台南新天地5F B區活動廣場特別企畫「超級英雄開戰 模型公仔特展」，總計展出200件模型公仔，其中，更有8尊近2米的巨型創意鋼鐵人，讓民眾感受英雄近在身邊！

活動邀請玩具收藏達人「餓模人」、鋼彈界最富盛名的「成真」老師、創意鋼鐵人公仔作者「李俊逸」、星際大戰風格收藏家「樓北辰」，以及復古鐵皮機器人收藏單位「50年代博物館」共同展出，美系英雄、星際大戰、熱血的鋼彈、無敵的機器人都齊聚一堂。

8尊仿真人的紙紮鋼鐵人，最為齊聚吸睛，是由創意設計師李俊逸與兒時玩伴黃啟豪前後花一年時間打造。李俊逸說，有感於傳統紙紮技藝消失，十分可惜，希望透過動漫人物造型盔甲的紙版製作，讓年輕人接受傳統技藝，一同投入傳統技藝的保存。

特展分成美漫英雄、鋼彈模型、星際大戰、復古機器人4大展區。美漫英雄區，展出創意鋼鐵人及重度玩具收藏家「餓模人」的公仔收藏品，「餓模人」展出收藏類型有美系超級英雄、日系動漫角色及超合金機器人等。此外，自1970年代開始，以大量小說、電玩、電影作品亮相的星際大戰Star Wars，深受影迷喜愛，本次特邀星際大戰風格收藏家「樓北辰」展出收藏至今20多年的玩具、道具。

復古機器人展區邀請50年代博物館館長張信昌，展出1950年代的童玩「鐵皮機器人」，其所配置的特殊電池，能輕易做出走動、噴煙及眼睛發亮等連續動作，包含玩家經典必藏的1965年的火星大王系列、1969年阿姆斯壯登陸月球的太空機器人、噴煙機器人等，皆是復古珍藏之選。

鋼彈區則邀請鋼彈界頗富盛名的成真老師及其學生，展出許多細緻精美的獨創模型，其製作的模型十分細膩、顏色也不呆板，顯得有層次而立體。

配合特展，11日下午2時舉辦「3D列印模型製作」，將圖檔以3D列印堆疊出模型，老師將現場示範講解3D列印應用，有興趣民眾皆可免費報名參觀(限額20名)。19日下午2時，邀請鋼彈達人「成真」老師教大家模型製作體驗(限額20名)。另，18日下午2時，展場內將出現超級英雄cosplay，想與英雄見一面千萬別錯過！

(中時)