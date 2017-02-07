多元化計程車仍需裝計費表 業者嫌卡卡

我要評比

台灣大車隊董事長林村田7日在新春媒體茶敘中，預告第2季推出頭等艙計程車，同時批評計費表規定讓業者卡卡，破壞營造專屬私人車輛的感覺。中央社記者汪淑芬攝 106年2月7日

交通部迎戰Uber，祭出重罰，並推多元化計程車方案。不過，多元化計程車仍須裝計費表，業者嫌卡卡，因為現在都已可做到APP叫車及計算車資。交通部回應是避免消費爭議。

台灣大車隊董事長林村田說，台灣不缺計程車，多元化計程車必須有特色，不同一般計程車只將旅客從A點載到B點，創造有別於小黃的另類服務。

林村田認為，政府的多元化計程車方案仍不夠完備，雖開放顏色多元，但卻規定還是要裝計費表，破壞營造私人專屬車輛的感覺。

林村田說，現在經由APP叫車及計算車資都不是問題，Uber做得到的服務，台灣大車隊不但都具備，服務項目還更多，更在地化，不必要的限制就該取消。

台灣大車隊多元化計程車預定第2季上路。林村田坦言，一定有特色，但因仍有計費表的規定，初期數量不會太多。

交通部說，規定裝計費表是為避免消費爭議，APP只能提供車資計算參考，因車輛行駛的路線，隨時可能因應途中任何狀況而改變，且計費表都是經過中央標準局檢驗過，依實際行駛里程計算車資，準確度更高。1060207

(中央社)