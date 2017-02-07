梅克爾獲正式提名角逐總理 民調落居第二

德國總理梅克爾昨天獲得國會黨團支持，正式提名角逐德國總理職務。但一項最新民調顯示，梅克爾領導的基民盟、基社盟支持率跌至第2，要尋求第4任任期的梅克爾面臨激戰。

已經領導德國超過11年，德國基督教民主聯盟（CDU）領袖梅克爾，昨天在國會獲得基督教社會聯盟（CSU）支持，正式成為總理候選人，尋求第4任任期。

儘管獲得基民盟、基社盟黨團支持，但梅克爾的難民接納政策備受抨擊，也面臨來自左右政黨的雙面夾擊，訴求民粹的極右派政黨另類選擇黨（AfD）快速崛起，中間偏左的社會民主黨（SPD）也異軍突起，聲勢高漲。

畫報（Bild）委託民調機構Insa進行的民調顯示，社民黨的支持率達到31%，超過梅克爾領導的基民盟、基社盟1個百分點，也讓代表社民黨角逐總理職務的前歐洲議會議長舒爾茲（Martin Schulz）有望取代梅克爾，成為下任德國總理。

另一項由民調機構Emnid進行的民調則顯示，基民盟、基社盟仍獲得最大支持，民調支持率達到33%，社民黨則緊接在後，支持率為29%。雖然沒能成為第一大黨，但社民黨的支持率較前一次民調快速增加6個百分點，威脅與日俱增。

民調也顯示，如果直接投票選出新任總理，梅克爾獲得41%民眾青睞支持，舒爾茲也有38%的支持率。

另類選擇黨在Insa的民調支持率則維持在12%的平盤上，Emnid調查的支持率則為16%，兩項民調都顯示成立不過短短4年的另類選擇黨今年應該能首度取得國會席次。1060207

(中央社)