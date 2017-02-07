上海銀監局：禁違規資金流入房市

據澎湃新聞報導，上海銀監局將嚴格執行個人住房差異化信貸政策，嚴禁資金違規流入房地產領域，抑制炒房需求。

報導指出，在去年房地產相關貸款增速過快的情況下，房地產領域的金融風險隱患隨之上升。因此上海銀監局也要求在上海各金融機構定期進行壓力測試，以及提升押品管理水準，嚴防房地產市場價格、交易量逆轉對房地產信貸及相關資產質量的影響。

(旺報)