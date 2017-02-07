傳府院堅記曠職 台鐵工會：請出面解決人力不足

台鐵產業工會春節集體依法休假，被台鐵寄發370張曠職通知單，工會將在周四上凱道抗議，跟總統蔡英文喊話莫讓曠職成立。昨卻傳出府院有共識，力挺交通部處置，堅持依曠職處理工會休假行為，不能妥協，否則國營事業及勞團恐會沿用，讓政府進退失據。產業工會則強調府院不出面解決人力不足，抗爭只會源源不絕。

對府院傳出立場強硬，產業工會秘書蕭農瑀回應，對府院直到現在還只擔心以後守不住國營事業、勞工抗爭勢頭，感到非常遺憾，府院完全沒有意識到，真正原因是人力不足及休時不夠，才逼得台鐵員工忍無可忍，只好依法休假、站上街頭，若府院不出面從根本解決問題，重點不在於形式，抗爭以後只會源源不絕。

蕭農瑀強調，產業工會周四下午一點半開始，從交通部遊行到總統府抗議，將不受影響，如期舉行，且會有200多人出席。產業工會發表聲明指出，不少台鐵員工長期過著「日夜輪班、破碎的人生」，但數月以來與台鐵協商數次，仍無法補足人力、增加休時。

產業工會說，不能接受行政院、交通部力挺台鐵記曠職，聯手打壓，周四上凱道「要一起去跟大老闆蔡英文說：依法休假無罪。」呼籲蔡總統莫讓曠職、懲處成立，否則將成為最大慣老闆。

蕭農瑀指出，產業工會收到會員回報300多張曠職通知書，與台鐵寄發數量並無落差，由於台鐵會給予員工3天申訴期，工會已提供會員範本，將對台鐵回覆一致的聲明，再度強調以勞工身份合法休假的立場。

昨產業工會也指出，工會發起台鐵值班人員貼上「支持產工，休假無罪」貼紙，聲援工會依法休假，但卻遭台鐵長官禁止，如白色恐怖。台鐵則回應，該舉動是出自對服裝儀容一致要求，避免妨礙旅客辨識，並無針對性。

(中時)